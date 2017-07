Martin bei der Tour in Massensturz verwickelt

Lüttich Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist auf der zweiten Etappe der Tour de France gestürzt und hat sich dabei blutende Wunden am rechten Arm und rechten Bein zugezogen. Martin erreichte mit fast zehn Minuten Rückstand das Ziel in Lüttich. Das Team Katusha hofft, dass er das Rennen fortsetzen kann. Schon gestern war Martins Teamkollege Rick Zabel beim Zeitfahren gestürzt, bei dem Tour-Debütanten besteht der Verdacht auf einen doppelten Bänderriss. Zabel trat heute aber zum Start an und erreichte das Ziel.