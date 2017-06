Ter Stegen – Mit Hand und Fuß gegen das Kojoten-Rudel

Vor dem Spiel gegen Mexiko holt Marc-André ter Stegen sein Handy raus. Er öffnet die App „Team one“, die sich der DFB hat zuschneiden lassen. Ter Stegen scrollt an den verschiedenen Kategorien hinunter: Vorbei am Chatraum „Die Mannschaft“, wo Spieler wie bei Whatsapp kommunizieren, erfahren, was...