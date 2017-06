Confed Cup: Portugal und Chile ermitteln ersten Finalisten

Kasan Europameister gegen Südamerika-Champion: Portugal und Chile ermitteln am Abend in Kasan beim Confed Cup den ersten Finalisten. Superstar Cristiano Ronaldo will seine Mannschaft ins Endspiel führen - dort könnte der Fußball- Europameister auf Weltmeister Deutschland treffen. Im Halbfinale müssen die von Fernando Santos trainierten Portugiesen allerdings auf Borussia Dortmunds Abwehrspieler Raphael Guerreiro verzichten. Im zweiten Semifinale stehen sich morgen in Sotschi Gruppensieger Deutschland und Mexiko gegenüber.

