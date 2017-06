Löw startet geheime Vorbereitung auf Mexiko

Sotschi Nach einem trainingsfreien Tag startet Joachim Löw mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf das Confed-Cup-Halbfinale gegen Mexiko. Am Vormittag wird der Weltmeister in Sotschi auf dem Trainingsplatz neben dem WM-Stadion ein erstes Geheimtraining absolvieren. Der Bundestrainer möchte sich vor der Partie am Donnerstag aber nicht beobachten lassen. Nur beim Aufwärmen in den ersten 15 Minuten sind die Medien als Beobachter zugelassen, danach wird im Geheimen geübt.

