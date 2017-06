Kaluza neuer Präsident von Mainz 05

Mainz Johannes Kaluza ist neuer Präsident des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 62-jährige Unternehmer setzte sich am Sonntag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in einer Stichwahl mit 498 Stimmen gegen den bisherigen Vizepräsidenten Jürgen Doetz (458) durch. In sehr persönlicher Art...