Hollywood gegen Heppenheim

Geht es nach den Boulevardzeitungen, heißt das größte Problem von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton (31) in Baku US-Sängerin Nicole Scherzinger (38). Hamiltons Ex gibt am Rande der Rennstrecke in Aserbaidschan ein Konzert, und die Yellow-Press fragt sich, ob der Brite das cool hinnehmen könne....