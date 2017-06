DFB-Auswahl bei Confed Cup mit 1:1 gegen Chile

Kasan Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim Confed Cup in Russland den vorzeitigen Halbfinal-Einzug verpasst. Gegen Chile spielte die DFB-Auswahl 1:1 und hat nun ebenso wie die Südamerikaner vier Punkte und damit gute Chancen auf das Weiterkommen. Chile war schon nach sechs Minuten in Führung gegangen, dem Gladbacher Lars Stindl gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Kamerun reicht Deutschland nun schon ein Remis, um das Halbfinale zu erreichen.

