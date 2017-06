Sauber trennt sich von Kaltenborn

Nach dem Blitz-Rauswurf seiner Chefin fährt Pascal Wehrlein mit neuer Ungewissheit in seine Formel-1-Zukunft. Mit kurzen Sätzen und spürbarer Verunsicherung erklärt der deutsche Rennfahrer in Baku seine Sicht auf den Abschied von Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn kurz vor dem Grand Prix in...