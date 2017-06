Krakau Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat beste Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Fußball-EM in Polen. Gegen Dänemark gewann der deutsche Nachwuchs souverän mit 3:0. Der Neu-Herthaner Davie Selke, der Freiburger Marc-Oliver Kempf und Nadiem Amiri aus Hoffenheim erzielten in Krakau die Treffer zum zweiten Turniersieg der deutschen Junioren nach dem 2:0 über Tschechien. Das DFB-Team übernahm mit sechs Punkten die alleinige Tabellenführung in der Gruppe C.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder