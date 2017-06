Fan-Krawalle: Dialog ist das beste Gegenmittel

Fanforscher Jonas Gabler hat die Lösung für das Gewaltproblem in den Fußball-Stadien gefunden. Eigentlich, so Gabler gestern bei der Fachtagung „Friedlicher Fußball“ in Braunschweig, sei die Sache ganz einfach. „Der emotionale Wettkampf zwischen den Fangruppen lasse sich nur beenden, wenn sich die...