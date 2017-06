Moskau Südamerika-Meister Chile hat in der deutschen Gruppe einen wichtigen Auftaktsieg beim Confed Cup geschafft. Der Turnierfavorit setzte sich in Moskau gegen Afrika-Meister Kamerun mit 2:0 durch. Arturo Vidal vom FC Bayern München erzielte das für die chilenische Fußball-Nationalmannschaft so wichtige Führungstor in der 81. Minute. Für den Endstand sorgte dann Eduardo Vargas in der Nachspielzeit. In der zweiten Sonntagsbegegnung beim Confed Cup hatten sich Portugal und Mexiko 2:2 getrennt.

