Bernhard gewinnt das Rennen in Le Mans

Le Mans Porsche hat nach einem dramatischen Rennverlauf beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans den dritten Triumph in Serie gefeiert. Nachdem André Lotterer (Duisburg) im Topwagen in Führung liegend ausgeschieden war, erkämpfte sich das zweite Auto mit Timo Bernhard (Homburg), Earl Bamber und Brendon...