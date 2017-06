Löw kann für Turnierstart mit allen Spielern planen

Sotschi Joachim Löw kann für den Start der deutschen Fußball- Nationalmannschaft in den Confederations Cup in Russland mit allen 21 Akteuren planen. Dem Bundestrainer steht in Sotschi bei der vorletzten Übungseinheit vor der Auftaktpartie am Montag (17.00 Uhr/ZDF) gegen Australien der komplette Kader zur Verfügung. Der Feinschliff für das Acht-Nationen-Turnier fand auf einem Nebenplatz des Olympiastadions erneut ohne Zuschauer statt. Morgen Abend wird das DFB-Team bei der abschließenden Einheit erstmals im WM-Stadion trainieren.

