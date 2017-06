Philip Heintz schwimmt Weltjahresbestzeit

Weltjahresbestzeit, deutscher Rekord – und jetzt ein großer Medaillenkandidat für die WM. Lagenschwimmer Philip Heintz hat am zweiten Tag der 129. deutschen Meisterschaften geglänzt. Im Finale über 200 Meter schlug der Titelverteidiger am Freitag in Berlin nach 1:55,76 Minuten als Erster an und...