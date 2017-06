Ein paar Selfies zum Auftakt

Joachim Löw hatte die Pole-Position. Wie immer, wenn es losgeht zu einem Turnier. Der Bundestrainer stieg am Donnerstagmorgen mit hochgekrempelten Hemdsärmeln aus dem Bus, schrieb dem freudig erregten Bodenpersonal am Frankfurter Flughafen Autogramme und setzte sich in die erste Reihe auf Platz 1D...