Sotschi Mit einem Sonderflieger startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Morgen aus Frankfurt am Main zum Confederations Cup in Russland. Bundestrainer Joachim Löw und das Team um Kapitän Julian Draxler werden nach der Landung in Sotschi noch heute trainieren. Am Montag wird die DFB-Elf dann in Sotschi das erste Spiel gegen Australien absolvieren. Weitere Gruppengegner sind Südamerikameister Chile und Afrika-Champion Kamerun.

