Reiter starten bei Destedter Turnier im Gutspark

Destedt Das Destedter Springreitturnier fand im vergangenen Jahr nach 1990 erstmals wieder statt. Der Reit- und Fahrverein (RFV) Cremlingen und Umgebung will die Tradition nun dauerhaft beibehalten und lädt am Wochenende in das besondere Ambiente des Destedter Gutsparks ein. Bereits am morgigen Freitag um...