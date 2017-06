Löws Laborversuch

Nehmen wir an, Joachim Löw sei abergläubisch. Dann müsste der Bundestrainer alles daran setzen, in den kommenden zweieinhalb Wochen erfolglos zu bleiben. Auf keinen Fall dürfte Löw mit der deutschen Nationalelf beim Confed Cup in Russland, zu dem die Mannschaft heute aufbricht, den Titel gewinnen. ...