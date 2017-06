Düsseldorf Nach dem Aus im Poker um die Rechte an der Fußball-Champions-League ab 2018 schraubt das ZDF an seiner Programmstruktur. „Das ZDF wird weiter in interessante Sportrechte investieren, wenn sie auf dem Markt sind“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). „Wir schauen, wie wir sportpolitische Themen stärker im Programm platzieren können und auch andere Sportarten - wie zum Beispiel Triathlon - aufscheinen lassen.“ dpa

