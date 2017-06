Teheran Der Iran hat sich als dritte Mannschaft nach Gastgeber Russland und Rekordchampion Brasilien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Das iranische Nationalteam gewann am Montag in Teheran gegen Usbekistan mit 2:0 (1:0). Sardar Azmoun (23. Minute) und Mehdi Taremi (88.) erzielten die Treffer. Der Wolfsburger Ashkan Dejagah wurde in der 70. Minute eingewechselt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder