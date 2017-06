1860 plant die Rückkehr ins Grünwalder Stadion

München Der TSV 1860 München wird sich für die Regionalliga Bayern bewerben und plant mit einer Rückkehr in das Grünwalder Stadion. Geschäftsführer Markus Fauser kündigte am Montag an, entsprechende Lizenzunterlagen „in den nächsten zwei Wochen“ beim Bayerischen Fußball-Verband einzureichen. 1860 geht...