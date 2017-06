Bericht: Dopingverdacht gegen brasilianische Topsportler

Berlin Brasiliens Fußball sieht sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Die Anti-Doping-Agentur des Landes habe in einem 200 Seiten starken Bericht die Praktiken eines Arztes dokumentiert, der mit verbotenen Mitteln gearbeitet haben soll und nach eigenen Angaben auch einen brasilianischen Nationalspieler behandelt habe, berichtete die ARD-Dopingredaktion. Das Dossier stamme bereits aus dem Jahr 2015 und soll auch der Staatsanwaltschaft in São Paulo vorliegen. In einem verdeckt gedrehten Video erklärt der angebliche Doping-Arzt demnach, mit welchen Mitteln er eine Reihe von Topsportlern behandelt habe. Auch bei der Manipulation von Dopingtests sei er behilflich gewesen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder