Heiko Herrlich neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Leverkusen Heiko Herrlich wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Das teilte der Club via Twitter mit. Der 45-Jährige wurde heute offiziell vorgestellt. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler hatte seit Dezember 2015 Jahn Regensburg trainiert und den Club binnen anderthalb Jahren von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geführt. In der Relegation hatte er sich mit den Oberpfälzern gegen 1860 München durchgesetzt. Herrlich tritt bei Bayer die Nachfolge von Tayfun Korkut an.

