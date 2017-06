Pittsburgh nur noch einen Sieg vom Stanley-Cup entfernt

Pittsburgh Die Pittsburgh Penguins haben Spiel fünf der Stanley-Cup-Finalserie gegen die Nashville Predators gewonnen. Der amtierende Titelverteidiger besiegte die Predators mit 6:0 (3:0,3:0,0:0) und liegt somit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung.

Pittsburghs Verteidiger Justin Schultz sorgte bereits in der zweiten Spielminute für den 1:0 Führungstreffer im Powerplay. Bryan Rust (7.), Evgeni Malkin (20.), Connor Sheary (22.), Phil Kessel (29.) und Ron Hainsey (37.) hießen die weiter Torschützen der Penguins. Torhüter Matt Murray konnte alle 24 Schüsse der Gäste aus Nashville parieren. Mit einem Sieg im nächsten Spiel könnten die Penguins ihre zweite Meisterschaft nacheinander feiern. Spiel sechs findet am Sonntag in Nashville statt.