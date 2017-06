Glänzen auf der europäischen Bühne

Auf dem Weg zum Training wird die deutsche U 21 täglich von Philipp Lahm und Miroslav Klose empfangen. „Willkommen in deiner Zukunft“ steht auf den Papp-Aufstellern, die im Foyer des Golf Resort in Grassau aufgebaut sind, wo sich das Team von Trainer Stefan Kuntz auf die EM in Polen vorbereitet....