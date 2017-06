Karrierist in der Ausbildung

Es gibt einen Ort bei ihm zu Hause, an dem Julian Draxler aufbewahrt, was ihm ausnehmend wertvoll erscheint. Erinnerungsstücke „an besondere Spiele“, wie er sagt, lagern dort und nach Lage der Dinge wird seine persönliche Ruhmeshalle in den kommenden Tagen um ein weiteres Exponat bereichert. ...