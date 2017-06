Große Ehre für Kypke

Als bekannt wurde, dass Bastian Kypke als elftes Mitglied in die Ruhmeshalle der Lions, in die „Hall of Fame“, aufgenommen werden sollte, stellte sich spontan die Frage: Wieso Kypke? Der ist doch schon drin, oder? War er nicht, nun aber schon. Völlig zurecht! Die ehemalige Nummer 19 war über viele...