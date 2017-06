Volleyballerinnen lösen souverän WM-Ticket

Viana do Castelo Die Freude war groß, nachdem die deutschen Volleyballerinnen die Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Japan perfekt gemacht hatten. Zwar galt das Team von Bundestrainer Felix Koslowski beim Sechserturnier in Portugal als Favorit. Aber nach dem Umbruch beim EM-Zweiten von 2011 und 2013 musste...