80 000 Teilnehmer zum Deutsches Turnfest erwartet

Berlin Zum Internationalen Deutschen Turnfest werden von heute an für eine Woche 80 000 Teilnehmer und jeweils 20 000 Tagesgäste in Berlin erwartet. Noch vor der offiziellen Eröffnung zieht ein bunter Festzug mit Turnern aus allen Landesverbänden durch das Brandenburger Tor, für den sich über 14 000 Teilnehmer angemeldet haben. Olympia-Turner Andreas Toba gibt neun Monate nach seinem Kreuzbandriss in Rio de Janeiro unter freiem Himmel sein Comeback am Pauschenpferd. Höhepunkt ist die Stadiongala im Olympiastadion am 6. Juni, zu der auch Kanzlerin Merkel ihre Teilnahme angekündigt hat.

