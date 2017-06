Nyman trifft in Oslo auf Valsvik

Braunschweig Bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig spielen sie Seite an Seite, am 13. Juni in Oslo werden Innenverteidiger Gustav Valsvik und Stürmer Christoffer Nyman aber als Gegner aufeinandertreffen. An diesem Tag bestreiten die Nationalmannschaften Norwegens und Schwedens ein Testspiel...