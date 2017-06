Eine Saison als Wechselbad der Gefühle

Foto: Florian Kleinschmidt

Die Südkurve während der Partie in der 2. Bundesliga am 32. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Union Berlin am Montag, 8. Mai. Eine tolle Choreografie, die das ganze Stadion erfasste und eine Wahnsinns-Atmosphäre samt Heimsieg erzeugte. Foto: Florian Kleinschmidt