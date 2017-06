Becker schließt Hilfe für Kerber nicht aus - "Können reden"

Tennis-Legende Boris Becker hat nicht ausgeschlossen, dass er der in der Krise steckenden Weltranglistenersten Angelique Kerber helfen würde, wenn diese darum bittet.

"Ruft sie an, können wir auf alle Fälle reden", sagte Becker der "Bild"-Zeitung. Wie in der Vergangenheit bereits öfters betont, komme es ihm bei seiner nächsten Aufgabe nicht darauf an, ob es sich beim Schützling um eine Frau oder einen Mann handele. Wichtiger seien die "Chancen, Grand Slams zu gewinnen und die Nr. 1 zu werden oder zu bleiben", sagte Becker.

Allerdings ist eher unwahrscheinlich, dass der 49-Jährige tatsächlich als Coach von Kerber tätig wird und sie das ganze Jahr über auf der Tour begleitet. Wahrscheinlicher ist eher, wenn überhaupt, eine Rolle als temporärer Berater. Das hatte auch Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner zuletzt vorgeschlagen. Es gebe kaum einen, der besser wisse, wie man mit Druck umgeht als Becker, hatte Rittner unmittelbar nach Kerbers Erstrunden-Niederlage bei den French Open gesagt.

Der dreimalige Wimbledonsieger war bis Ende 2016 drei Jahre lang als Coach von Novak Djokovic tätig und feierte mit dem Serben mehrere Grand-Slam-Titel. Unter anderem gewann er mit Djokovic im vergangenen Jahr die French Open in Paris.

Dort war Kerber am Sonntag gleich zum Auftakt gegen die Russin Jekaterina Makarowa ausgeschieden. Die Kielerin setzte damit ihre sportliche Talfahrt fort. Nach ihrem frühen Scheitern sagte Kerber mit Blick auf die Zukunft: "Irgendetwas wird sich auf jeden Fall ändern müssen." Ob damit ein Trainerwechsel gemeint war, ließ die Gewinnerin der Australian Open und der US Open des vergangenen Jahres offen. Kerber arbeitet seit vielen Jahren mit Torben Beltz zusammen.

Derzeit ist sie in Polen bei ihren Großeltern abgetaucht, um über das weitere Vorgehen nachzudenken. Aus dem Kerber-Lager gab es am Donnerstag auf Nachfrage keine Reaktion auf die Becker-Aussagen. Der nächste Auftritt der Weltranglisten-Ersten ist am 17. Juni bei einem Showkampf in Halle/Westfalen geplant. Mit Blick auf die anstehende Rasen-Saison plant Kerber ein paar Trainingseinheiten auf Mallorca, ihr erstes Turnier nach dem Paris-Debakel ist das WTA-Event in Birmingham vom 19. Juni an.