„Es war eine tolle Saison“

Herr Ebel, was ist größer, die Enttäuschung über das Verpassen des Aufstiegs oder der Stolz über die gute Saison? 1 Wir haben uns in der Relegation natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, aber die Jungs haben in beiden Spielen eine tolle Leistung gezeigt. Sie haben gezeigt, dass sie mit einer Mannschaft, die über das Zehnfache an Geld verfügt, mithalten können....