Jahn Regensburg stürzt 1860 München in die Drittklassigkeit

München Entsetzen beim TSV 1860 München: Außenseiter Jahn Regensburg hat mit einem eindrucksvollen 2:0 im Rückspiel der Relegation den Absturz der "Löwen" in die 3. Fußball-Liga besiegelt. Die Oberpfälzer feierten am Abend in der Münchner Allianz Arena ausgelassen ihren überraschenden Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sie waren fußballerisch absolut überlegen. Schiedsrichter Daniel Siebert musste die Begegnung nach 80 Spielminuten unterbrechen, weil randalierende Fans aus dem 1860-Block Gegenstände auf das Spielfeld warfen. Polizeikräfte liefen auf.

