Golf-Legende Langer siegt und siegt

Eine Trophäe, fast so groß wie ihr strahlender Gewinner und ein Sieg, der in die Geschichtsbücher eingeht: Bernhard Langer hat als erster Golfspieler neun Major-Turniere auf der US-Senioren-Tour gewonnen. Mit seinem Triumph am Sonntag auf dem Grün des Golfclubs von US-Präsident Donald Trump nahe...