Bis zu 250 000 Fans feiern DFB-Pokalsieger in Dortmund

Dortmund Bis zu 250 000 Fans haben Medienangaben zufolge den DFB-Pokalsiegern von Borussia Dortmund einen rauschenden Empfang bereitet. Mehrere Zehntausend BVB-Anhänger standen an den neuralgischen Punkten am Borsigplatz, Hansaplatz und Friedensplatz. Auch an der gesamten Wegstrecke des Trucks, auf dem die Spieler durch Dortmund fahren, jubelten zahlreiche Fans ihren Helden zu. Dortmund hatte gestern im Pokalfinale den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt mit 2:1 geschlagen.