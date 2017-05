Frankfurt/Main Am Frankfurter Römer hat die Begrüßungsfeier für den unterlegenen DFB-Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt begonnen. Mehrere Hundert Anhänger jubelten der Mannschaft zu und stimmten Fan-Gesänge an. Beim Finale im Berliner Olympiastadion hatten die Frankfurter am Samstagabend mit 1:2 gegen Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund verloren.

