Berlin Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gehen mit großer Vorfreude und Zuversicht in das 74. Endspiel um den DFB-Pokal morgen in Berlin. "Dass wir als Eintracht es geschafft haben, hierher zu kommen, ist einzigartig", sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac. Ähnlich äußerte sich BVB-Coach Thomas Tuchel: "In Berlin zu sein, ist ein überragendes Gefühl. Wir wollen unbedingt gewinnen." Die Partie im mit 74 322 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion wird in 186 Länder übertragen.

