Zehnkämpfer lassen Muskeln spielen

Norm knacken, sich für die Weltmeisterschaften in London in Position bringen – für die deutschen Asse beginnt an diesem Wochenende im Mehrkampf-Mekka Götzis endgültig die heiße Phase des Jahres. Rico Freimuth steht dabei besonders im Fokus: Der WM-Dritte im Zehnkampf kehrt nach einem Seuchenjahr...