Carina Witthöft erreichte mühelos das Achtelfinale in Nürnberg. Foto: dpa

Witthöft zieht in Nürnberg ins Tennis-Achtelfinale ein

Nürnberg Carina Witthöft ist beim Tennisturnier in Nürnberg als dritte deutsche Spielerin in das Achtelfinale eingezogen.

Die 22-Jährige aus Wentorf bei Hamburg besiegte in ihrer ersten Partie bei dem mit 250 000 Dollar dotierten WTA-Event die Schwedin Johanna Larsson nach einer sehr konzentrierten Vorstellung auf dem Center Court mit 6:1 und 6:0. Am Vortag hatten bereits Julia Görges und Tatjana Maria beim 5. Nürnberger Versicherungscup mit glatten Zweitsatzsiegen die zweite Runde erreicht. Insgesamt stehen neun deutsche Spielerinnen bei dem Sandplatzturnier im Hauptfeld. Gleich sieben bestreiten am Dienstag ihre Erstrundenspiele.