Hertha holt Australier Leckie aus Ingolstadt

Berlin (dpa) – Offensivspieler Mathew Leckie wechselt zur neuen Saison vom FC Ingolstadt zu Hertha BSC. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit.

"Mathew Leckie ist ein vielseitiger Spieler und zeichnet sich durch seine Schnelligkeit aus, mit der er über die Außenbahnen kommt. Damit kann er unser Offensivspiel voranbringen", sagte Hertha-Chefcoach Pal Dárdai. Der 26 Jahre alte Leckie hatte beim Erstliga-Absteiger Ingolstadt noch einen Vertrag bis 2019. Über die Ablösesumme und die Vertragslaufzeit äußerte sich Hertha nicht.

Leckie unterschrieb einen Vertrag in Berlin, nachdem er zuvor die sportmedizinische Untersuchung absolviert hatte. "Mit seinen 26 Jahren ist er ein gestandener Bundesliga-Profi. Bei den Anforderungen in der kommenden Spielzeit kann er uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen", bemerkte Manager Michael Preetz. Leckie spielte 39 Mal für die australische Nationalmannschaft. Im Sommer trifft er beim Confed Cup in der Vorrunde auf Deutschland. In Ingolstadt hatte er auf den Flügeln und als Stürmer gespielt.