Deutsche U20 bei WM ohne Wolfsburger Horn und Münchener Neuhaus

Die Spielerriege der U20 für die WM in Südkorea steht fest. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Daejeon Die deutsche U20 muss in Südkorea auf den Wolfsburger Bundesliga-Profi Jannes Horn und Florian Neuhaus von 1860 München verzichten.

Die beiden Profis müssen mit ihren Vereinen in der Relegation antreten und haben daher für das laufende Turnier abgesagt. „Für uns als U20-Nationalmannschaft ist das Wochenende extrem schlecht gelaufen, da wir das WM-Turnier nun mit 19 Mann bestreiten müssen“, sagte Trainer Guido Streichsbier am Montag in Daejeon. Eine Nachnominierung ist nicht mehr möglich.

Der Berliner Jordan Torunarigha und der Düsseldorfer Emmanuel Iyoha reisen dagegen nach dem 34. Bundesliga-Spieltag zur Mannschaft. Nach der 0:2-Niederlage zum WM-Auftakt gegen Venezuela stehen die deutschen Nachwuchs-Fußballer in ihrer zweiten Partie gegen Mexiko am Dienstag schon unter Druck.

„Die Zuversicht, dass wir die Vorrunde hier überstehen, ist weiterhin vorhanden“, sagte Streichsbier. Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Letzter Gegner der DFB-Auswahl ist am Freitag Außenseiter Vanuatu.

Gegen Mexiko erwartet Streichsbier einen anderen Auftritt seines Teams als gegen Venezuela. „Ich bin mir sicher, dass wir nun körperlich weiter sind, und dass wir nicht noch einmal einbrechen“, sagte der U20-Coach. „Letztlich müssen wir in jedem Bereich mehr zeigen als im Auftaktspiel. Das Potenzial ist da.“