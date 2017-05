München 1860 muss in die Relegation

Fast 100 000 Anhänger feierten Zweitligameister VfB Stuttgart und seine Aufstiegshelden, 10 000 Fans von Hannover 96 jubelten in Sandhausen. Die großen Favoriten kehren in die Fußball-Bundesliga zurück. „Ich freue mich riesig, deshalb bin ich glücklich, dass wir wieder in der Bundesliga sind“,...