Göppingen holt sich erneut den EHF-Pokal

Göppingen Frisch Auf Göppingen hat in eigener Halle den Titel im Handball-EHF-Cup erfolgreich verteidigt. Im deutschen Final-Krimi setzten sich die Schwaben am Sonntagabend überraschend deutlich mit 30:22 (15:13) gegen die Füchse Berlin durch. Für die in der Bundesliga schwer kriselnden Göppinger ist es der...