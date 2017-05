„Diese Fans geben uns viel Kraft“

Aus Respekt und Anstand, so Trainer Torsten Lieberknecht, gab es erst einmal Glückwünsche an die beiden Klubs, die Eintracht nach dieser famosen Saison am Ende doch hauchdünn an sich vorbeiziehen lassen musste. „Gratulation an den Meister VfB Stuttgart und an die Hannoveraner, die auch aufgestiegen...