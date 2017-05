Indy 500: Horror-Crash von Bourdais

Indianapolis Der frühere Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais ist in der Qualifikation zum legendären 500-Meilen-Rennen in Indianapolis schwer verunglückt.

Der Franzose musste nach dem Horror-Crash von den Rettungskräften aus seinem Honda befreit werden und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Laut einer Mitteilung des Veranstalters zog sich Bourdais Beckenbrüche sowie einen Bruch der rechten Hüfte zu. Der 38-Jährige wurde sofort operiert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Mit weit über 300 Kilometer pro Stunde war Bourdais im Indianapolis Motor Speedway in die Mauer gekracht. Der Rennwagen des Franzosen überschlug sich, drehte sich mehrmals, ehe das halb zerfetzte Auto zum Stehen kam. Bourdais, der zwischen 2008 und 2009 in der Formel 1 27 Rennen für Torro Rosso bestritten hat, hatte in der Indycar-Serie den Saisonauftakt in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida gewonnen. Bei den Indy 500 gehörte er zu den Siegfavoriten.

Erstmals am Start war der Spanier Fernando Alonso. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister beendete die Qualifikation als Siebter. "All meine Gedanken sind bei Sébastien Bourdais. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung", erklärte Alonso.