Zverev erreicht Finale bei Tennis-Turnier in Rom

Rom Tennisprofi Alexander Zverev steht erstmals im Finale eines Turniers der Masters-Serie. Das deutsche Talent bezwang den Amerikaner John Isner in Rom im Halbfinale mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Im Endspiel des Turniers der zweithöchsten Kategorie trifft der 20-Jährige am Sonntag entweder auf den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Österreicher Dominic Thiem.

Zverev nutzte im dritten Duell gegen Traininspartner Isner im ersten Durchgang die einzige Breakchance für einen der beiden Spieler. Im zweiten Satz ließ der über zwei Meter lange und extrem stark servierende Isner nichts zu und holte sich den Tiebreak, in dem Zverev nach einem 0:5-Rückstand noch auf 5:6 herankam. Der Weltranglisten-17. legte mit dem Break zum 2:0 im letzten Satz schließlich den Grundstein für den dritten Erfolg gegen Isner, der zwei Möglichkeiten zum Rebreak nicht nutzen konnte. Wenig später machte Zverev dann alles klar und siegte nach knapp zwei Stunden.

Insgesamt steht der beste deutsche Tennisprofis in seinem sechsten Finale auf der ATP-Tour. Den letzten seiner bisher drei Titel gewann er gerade erst in München. Die Sandplatzveranstaltung in Rom ist mit knapp 4,3 Millionen Euro dotiert und der letzte große Test vor den French Open.