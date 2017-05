Augsburg kann es noch erwischen

Als klarer Underdog weiß sich der FC Augsburg seit Jahren in der Fußball-Bundesliga zu behaupten – auch am Ende dieser Saison soll wieder ein Großer an den kleinen Schwaben verzweifeln. Vor dem Herzschlag-Saisonfinale schworen sich die Fuggerstädter auf ein letztes Aufbäumen ein und machten klar,...