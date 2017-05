Zverev spielt heute um den Finaleinzug

Rom Tennisprofi Alexander Zverev ist mit einer starken Leistung erstmals in das Halbfinale eines ATP-Masters-Turniers eingezogen. Der beste deutsche Spieler gewann gestern in Rom 7:6, (7:4), 6:1 gegen den Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada. In der Vorschlussrunde heute trifft der 20-jährige...