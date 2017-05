96-Trainer warnt: Sieg in Sandhausen keine Selbstverständlichkeit

Hannover Vor dem entscheidenden Spiel um den Bundesligaaufstieg gegen Sandhausen am Sonntag (15.30/Sky) mahnt 96-Trainer André Breitenreiter Zurückhaltung an. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir da einen Haken hinter machen“, betonte er am Freitag. Auch Manager Horst Heldt wurde bisher zuviel...